«Троллил меня весь год»: актриса Ольга Кузина рассказала о работе с Марком Захаровым

Актриса Ольга Кузина рассказала, как режиссер Марк Захаров «троллил» ее в «Ленкоме». Звезда дала интервью порталу WomanHit.ru.

На экране актрису можно увидеть в проектах «Простые истины», «Маргоша», «Последняя сказка Риты», «Метод Фрейда», а также «Король и шут». Кроме того, она выходит на сцену театра. Ольга вспомнила тот период, когда легендарный режиссер Марк Захаров пригласил ее сыграть в спектакле «Безумный день или женитьба Фигаро».

Знаменитость рассказала, что в ГИТИСЕ училась на курсе Марка Захарова. Режиссер сразу отметил артистку и пригласил в «Ленком» уже на первом курсе. Оказалось, что первое впечатление девушка произвела еще во время поступления.

«Помню, как он эмоционально реагировал на мою программу, плакал от смеха, когда я читала басню и особенно, когда пела песню «Сердца томная забота». Но несмотря на то, что Марк Анатольевич пригласил меня в «Ленком» на первом курсе, в ГИТИСе на показах очень строго меня оценивал. Я бы даже сказала троллил меня весь год», – поделилась Кузина.

Актриса считает, что режиссер делал это в педагогических целях и хотел, чтобы она не подхватила звездную болезнь. Однажды после спектакля он подошел к ней и сказала слова, которые запомнились ей на всю жизнь.

«Марк Анатольевич подошел ко мне со словами: «Я вижу, что вы справились с вашими демонами». И поцеловал мне руку, до сих пор с трепетом это вспоминаю», – добавила артистка.

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