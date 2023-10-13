«Ролей не давал»: Андрей Соколов рассказал об обиде на Марка Захарова

Актер Андрей Соколов рассказал, что Марк Захаров не давал ему ролей в театре, об этом сообщает Абзац.

Андрей Соколов с 1990 года служит в театре «Ленком». Сейчас, по словам народного артиста, театр проходит эпоху перемен. Состояние перехода он назвал «болезненным».

«Иногда это не совсем понятно, иногда это не совсем приятно, но это жизнь, нормально, это такое рабочее состояние перехода, оно есть», – рассказал он.

По словам артиста, он не был любимым актером Марка Захарова. В какие-то моменты Соколов даже подумывал уйти из театра.

«Пару раз на эту тему с Марком Анатольевичем говорил. Но здесь надо понимать, что время, которое было, когда это нужно было делать, оно уже достаточно давно ушло», – объяснил он.

Соколов признался, что Марк Захаров обещал ему дать больше ролей в «Ленкоме», но этого не происходило.

«Говорил о том, что я самый дорогой для него артист, что он только и думает, как меня занять. А при том при всем ролей не давал», – рассказал артист.

Ранее мы писали о том, что Марк Варшавер резко отреагировал на инициативу назвать улицу в честь Марка Захарова.