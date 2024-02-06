Трогательно заботится и поддерживает: Волочкова нашла замену Джигурде

Балерина Анастасия Волочкова заменила артиста Никиту Джигурду, с которым дружила много лет, более молодым певцом Прохором Шаляпиным. Экс-прима Большого театра и раньше общалась с вокалистом, но после разрыва связи со скандальным приятелем, приняла решение стать с ним еще ближе.

В личном блоге Волочкова опубликовала новое фото с Шаляпиным, сообщив, что он крайне трогательно о ней заботится. Они вместе задействованы в юмористическом шоу НТВ «Звезды» и регулярно уединяются в гримерке, где Прохор заставляет подругу следить за своим здоровьем. В последнее время Анастасия начала активно сбрасывать вес, и певец, как и поклонники, обеспокоен этим.

По словам балерины, она часто забывает поесть из-за работы. Поэтому она благодарна Шаляпину, который не дает ей голодать хотя бы во время совместных съемок.

«Мы с Прохором неразлучны», - заявила Волочкова.

Напомним, что раньше лучшим другом Анастасии был Никита Джигурда. Они вместе довольно часто эпатировали публику, однако недавно их поведение настолько возмутило народ, что их потребовали «отменить». Дело в том, что в Сети появилось видео с вечеринки артистов. В нем они танцевали в непотребном виде и вели себя вызывающе. После этого Волочкова объявила, что больше не собирается общаться с приятелем. Не поменяла она своего мнения даже тогда, когда появилась информация, что роли опубликовал не Джигурда, а другой человек.

Ранее с Анастасии Волочковой взыскали 61 тысячу рублей судебных издержек в пользу ТСЖ.