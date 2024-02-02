С Анастасии Волочковой взыскали 61 тысячу рублей судебных издержек в пользу ТСЖ, об этом сообщает РИА Новости.

Тверской суд Москвы постановил взыскать с Анастасии Волочковой судебные издержки, которые понесло ТСЖ «Итальянская улица, дом 4». Общая сумма составила 61 тысячу рублей: 38 250 рублей за расходы на оплату юридических услуг и 23 289 рублей за транспортные расходы.

В удовлетворении остальной части искового заявления было отказано. Всего представители ТСЖ просили взыскать с балерины 79 тысяч рублей.

Напомним, суд между Волочковой и ТСЖ длился с февраля 2023 года. Организация собственников требовала взыскать с балерины долг по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также пени и расходы по оплате государственной пошлины. Однако вскоре знаменитость погасила за коммуналку.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Алена Водонаева высказалась о Волочковой, которая не смывала макияж три дня.