Трогал за шею и прижимал к себе: Ходченкову сняли в объятиях известного актера

Актриса Светлана Ходченкова редко говорит о личной жизни, но в интервью намекает, что ее сердце занято. Блондинка выходит в свет в гордом одиночестве и держится отстраненно, но на днях ее заметили в обществе знаменитого коллеги. Он обнимал красавицу за плечи и шею, шептал что-то на ухо и силой притягивал к себе. Пара пыталась остаться незамеченной, но попала в объективы папарацци.

Спутником Ходченковой оказался актер Александр Петров. Коллеги были замечены в МХТ им. Чехова на Премии художественного театра. Они приехали сюда по отдельности – Светлана позировала в черном бархатном платье с соблазнительным декольте и обнаженными плечами.

После позирования на дорожке, она направилась в зал. Там ее ждал Петров. СМИ пишут, что он был на мероприятии без своей возлюбленной Стаси Милославской. Но с обручальным кольцом на пальце. Это очень удивило присутствующих. Журналисты также заметили, что мужчина набрал вес.

В Telegram-канале издания Super.ru появилось видео, на котором Ходченкова и Петров сидят рядом друг с другом, а актер держит спутницу за голую шею. Он долгое время что-то шепчет ей на ухо и несколько раз тянет к себе. Все это выглядит слишком интимно и даже агрессивно. При этом блондинка не отстранялась от собеседника и придерживала его ладонь своей рукой. Теперь у поклонников появилась причина обсуждать возможный роман коллег.

Ранее мы писали о том, как избранница Александра Петрова ответила на вопрос журналистов о тайной свадьбе с актером. Девушка призналась, что ничего не знает про обручальное кольцо, которое было на пальце ее любимого. Красавица пояснила, что она не получала предложение руки и сердца.