Александр Петров вышел в свет с обручальным кольцом на пальце, но невеста не Стася Милославская

Звезда «Полицейского с Рублевки» уже три года не является холостяком. Его избранницей стала актриса Стася Милославская. Свои отношения пара не скрывает, они много путешествуют, вместе выходят в свет и с удовольствием позируют фотографам. Из-за того, что роман артистов длится уже довольно долго, поклонники все ждут, когда же Александр Петров решится на предложение руки и сердца. И недавно неожиданно для всех он появился на светском мероприятии с обручальным кольцом на пальце.

После нового выхода в свет фанаты стали бурно обсуждать в Сети, не изменился ли социальный статус Александра. Многие посчитали, что он в тайне женился на Стасе, не создавая лишнего шума вокруг этого события. Вот только, как оказалось, никто Милославской даже предложение не делал, не говоря уже о свадьбе.

«Мне ничего не предлагали. Может, кому-то другому?» - пошутила артистка.

При этом у пары все по-прежнему хорошо, и ни о каком расставании речи идти не может. Возможно, кольцо на том самом пальце – лишь случайность. Некоторые предположили, что Петров просто забыл снять реквизит после очередных съемок, что звучит вполне правдоподобно.

Впрочем, сама Стася была бы явно не против уже получить заветное украшение. В одном из интервью она признавалась, что, как и многие девушки, хочет замуж. О том, какую свадьбу она сделает, еще не думает. Но как только Александр все-таки решится, она уже начнет строить планы на торжество.

Ранее Александр Петров вышел на связь с поклонниками в Сети и напугал их своим отекшим лицом.