Трижды разведенный Александр Домогаров заявил о появлении новой любимой женщины

59-летний актер Александр Домогаров трижды пытался отыскать свое счастье и построить семью, но все попытки в итоге оказывались неудачными. Примечательно, что, кроме официальных браков, он также был замечен в многочисленных романах. Правда, о большинстве его любимых практически ничего неизвестно, так как артист предпочитает особо не распространяться о личной жизни. Однако недавно Александр Юрьевич сделал исключение и раскрыл подробности сердечных дел.

В беседе с Пятым каналом актер признался, что на самом деле он вновь несвободный мужчина. Статуса холостяка его лишила таинственная женщина, личность которой пока неизвестна. Но при этом Домогаров отзывается о ней крайне тепло и даже называет уже своей женой.

«Она занимает место в моем сердце. Она мой помощник, друг, жена. Моя спина», - заявил артист и подчеркнул, что новая возлюбленная оказывает ему необходимую поддержку во всем, и он с ней счастлив.

Напомним, что особо скрытным в плане личной жизни Домогаров стал только в последние годы. Сам он делился, что с возрастом просто стал более избирательным и прекратил впускать в сердце всех подряд. Официально же у Александра Юрьевича было три жены. Первая – юношеская любовь Наталья Сагоян. От нее у актера есть сын Дмитрий. Вторая - Ирина Гуненкова. Она подарила супругу Александра Домогарова-младшего. И третья – Наталья Громушкина.

Ранее Александра Домогарова заподозрили в пластике лица.