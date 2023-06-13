«Подкололся, подтянулся»: изменившегося Александра Домогарова заподозрили в пластике лица

Александр Домогаров не относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Актер ведет уединенный образ жизни и редко общается с прессой, вот почему в Сети так мало информации о нем. На днях мужчина опубликовал новую фотографию и привлек к себе внимание публики.

На снимке 59-летнего артиста едва можно узнать: он выглядит бодро и помолодевшим. По мнению пользователей Сети, Домогаров увлекся уколами красоты и сделал пластику лица к грядущему юбилею, который состоится 12 июля. Также фолловеры отметили: изменения явно пошли на пользу Александру.

«Подкололся, подтянулся. Почему нет. Хорошо выглядит», — написали подписчики.

К слову, сам мужчина никак не реагировал на домыслы публики.

Ранее 59-летний Домогаров сообщил о звездной болезни и сеансах у психотерапевта. Подробности смотрите здесь.

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