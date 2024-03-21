«Трико с вытянутыми коленками»: стилиста Зверева ужаснули зрители Большого театра

Стилист Сергей Зверев раскритиковал зрителей Большого театра за майки и трико. Звезда признался, что люди перестали с трепетом относиться к музыке и искусству. Своими мыслями он поделился в пресс-центре НСН.

Шоумен высказал мнение, что россияне перестали уделять внимание выбору наряда, даже если речь идет о посещении крупных вечерних событий. Он выразил свое недовольство по поводу зрителей Большого театра, которые являются на спектакли в «трико с вытянутыми коленками» и «паленой маечке».

Зверев отметил, что многие посетители театра выглядят так, будто только что закончили играть в теннис и не переоделись. По его мнению, такое поведение недопустимо.

«Люди перестали задумываться по поводу того, как пойти в Большой театр. Есть небольшой процент людей, где очень изысканно: сумочки, туфельки, колготки», – добавил Сергей.

Он напомнил, что в советское время поход в театр был настоящим событием, к которому готовились. Люди «выгуливали» наряды и вдохновлялись. Теперь все изменилось не в лучшую сторону. Зверев призвал вернуть эпоху, когда к театру и музыке относились с почтением и соответственно подбирали наряды.

Ранее мы писали о том, что Сергей Зверев назвал самого стильного российского политика. Он подчеркнул, что этот мужчина всегда выглядит сдержанно.