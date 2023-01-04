«Что-то с ним не так»: три версии подозрительной улыбки Максима Галкина*

В интернете появились версии появления безмятежной улыбки на лице Максима Галкина*, который вновь отправился в Объединенные Арабские Эмираты. Комик часто улыбается на своих фото- и видео обращениях, но не с таким апломбом.

Версия первая. Артист только что узнал, что все билеты на его концерт 4 января в громадной Дубайской опере проданы.

Версия вторая. Макс получил видеописьмо от Аллы, которая осталась в Израиле. И, как мы знаем, активно и постоянно поддерживает супруга во всех его начинаниях.

Версия третья. В Дубай вернулось тепло. Если в Тель-Авиве сейчас плюс 19, то в «городе будущего» плюс 27. И ярко светит солнце.

Напомним, в России концерты Максима Галкина* остаются под запретом. Так что все улыбки комика так или иначе завязаны на его зарубежные гастроли.

*признан иноагентом на территории РФ