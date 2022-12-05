«Нет от слова совсем»: решилась судьба Галкина* в России

Максим Галкин* стал главным ньюсмейкером последних дней. После начала специальной военной операции мужчина в спешке покинул территорию РФ, тем самым выражая свое отношение к происходящему. Сейчас он проживает в Израиле. Как бы телеведущий не пытался изобразить благополучие, в другой стране у него нет таких заработков, которые были в России. Тем не менее, выяснилось, что и здесь мужчина больше не сможет заработать. Об этом сообщил в Telegram-канале Табриз Шахади.

По информации источника, Максима больше не хотят видеть на корпоративах: спрос исчез. «Гонорары за публичные концерты за рубежом сравнивать с корпоративными смысла нет. Они всегда будут ниже», — резюмировал Табриз.

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