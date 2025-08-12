Николай Сердюков вышел из себя из-за новостей об отсутствии ценного имущества

Муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков вышел из себя из-за новостей, в которых написали, что у него нечего красть. Блогер указал, что такие паблики размещают только плохие новости.

В СМИ распространилась информация, что Бородину обокрали во время отпуска в Италии. В одном из ресурсов отметили, что у ее супруга ничего не пропало, так как ворам просто было нечего брать. В личном блоге Николай оскорбил авторов паблика, но не стал доказывать, что у него есть ценное имущество.

К слову, в Сети довольно часто Сердюкова называют альфонсом. Дело в том, что никто не знает, как он зарабатывает деньги и сколько. Известно, что ездит блогер на машине жены и числится в компании тещи.

По слухам, даже роскошную свадьбу Бородина оплачивала сама. Но Николай эту информацию никак не комментировал. Напомним, что поженились блогеры в конце июля. Сначала они расписались в ЗАГСе, а через несколько дней устроили большое торжество.

Ранее Ксения Бородина отреагировала на слухи о беременности от Николая Сердюкова.