«Три раза трясло, напугать меня теперь невозможно»: Полина Диброва сделала признание на Камчатке

Жена Дмитрия Диброва призналась, что после скандала с разводом ей уже почти ничего не страшно. В личном блоге Полина Диброва поделилась кадрами с Камчатки и рассказала, как вместе с детьми пережила извержение вулкана.

36-летняя модель сейчас отдыхает на Камчатке, куда отправилась вместе с тремя сыновьями и участницами своего женского клуба после скандала в семье. По словам Полины Дибровой, поездка получилась насыщенной и экстремальной. Так, во время их путешествия на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,7. Несмотря на то, что власти объявили об угрозе ценами, случившееся никак не повлияло на отдых супруги шоумена – в этот момент она вместе с детьми летела на вертолете и своими глазами увидела извержение вулкана.

«Сегодня три раза трясло землю, но мы были в небе и этого не почувствовали», — сообщила Полина Диброва.

Модель опубликовала в соцсети кадрами и поделилась эмоциями от увиденного. Полина Диброва заявила: теперь она практически ничего не боится.

«Три раза трясло, угроза цунами и извержение вулкана. Насыщенный день. Но напугать меня теперь практически невозможно», — призналась жена Дмитрия Диброва.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы готовятся к разводу из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но супруга 65-летнего телеведущего уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

Ранее адвокат Александр Добровинский опроверг, что Полина Диброва осталась ни с чем после развода и «ушла в одних трусах».