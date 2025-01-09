Три инфаркта, семь стентов: что происходило со здоровьем Кеосаяна до клинической смерти

59-летний Тигран Кеосаян впал в кому, пережив клиническую смерть, сообщила его жена Маргарита Симоньян. Однако, как оказалось, телеведущий неоднократно рассказывал о проблемах со здоровьем, которые тянутся уже давно.

В СМИ писали, что Кеосаян пережил два инфаркта, но, по словам телеведущего, с ним это случалось трижды.

«Я — человек за 50, с тремя инфарктами, с семью стентами, с кардиостимулятором», — говорил муж Маргариты Симоньян в интервью газете «Новое время» в 2022 году.

Тигран Кеосаян родился в семье кинематографистов, после школы он работал на студии «Мосфильм». После службы в армии учился во ВГИКе — его однокурсниками были Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин, Рената Литвинова. Первый полнометражный фильм, «Катька и Шиз», режиссер снял в 1992 году. Позже стал автором картины «Бедная Саша» и «Мужская работа», которые принесли ему широкую известность.

После съемок «Бедной Саши» Кеосаян попал в больницу с мерцательной аритмией. В последнее время он в основном работал телеведущим.

Напомним, Ксения Собчак поддержала Маргариту Симоньян после того, как ее муж впал в кому. Подробнее читайте здесь.