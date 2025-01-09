«Пусть жизнь победит смерть»: Ксения Собчак поддержала Маргариту Симоньян, у которой муж впал в кому

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила в соцсетях, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Журналистка Ксения Собчак опубликовала пост в своем Telegram-канале Кровавая барыня и поддержала пару.

Бывшая ведущая «Дома-2» заявила, что не знакома с Кеосаяном. Однако Ксении известно, что Маргарита очень любит супруга и заботится о нем. Так, после госпитализации она стала проводить с Тиграном много времени. При этом, ситуация с Тиграном, по словам Собчак, происходит уже достаточно давно.

«Я не знаю лично Тиграна, но знаю что Маргарита его очень любит. Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом, и это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время. (Он в больнице где находятся по случайности и мои подопечные из фонда) Пусть жизнь победит смерть», — написала Ксения.

Ранее Симоньян рассказала, что мать Тиграна два года назад уже потеряла старшего сына. Журналистка не стала описывать состояние свекрови, которая рискует лишиться и младшего.