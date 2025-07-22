Опубликовано 22 июля 2025, 16:201 мин.
Три года ждет ответа: начинающий артист уличил Мари Краймбрери в неискренности
Певец Дима Корсо заявил, что Мари Краймбрери не сдержала данное ему обещание.
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Начинающий артист Дима Корсо обвинил в неискренности певицу Марину Жадан, известную под псевдонимом Мари Краймбрери.
В личном блоге он опубликовал отрывок, в котором Мари пообещала ему записать фит на его песню.
В итоге, по словам Димы, прошло уже три года, а все его сообщения так и остались непрочитанными.
«Мне кажется, что хотя бы обратную связь можно было бы дать?» - задался вопросом артист.
Пользователи Сети поддержали Корсо. Комментаторы потребовали, чтобы Мари ответила на его сообщения и выполнила обещание.
Позже Дима Корсо удалил пост, не пояснив причину такого решения.
Ранее Мари Краймбрери обманули на 900 тысяч рублей при покупке кухни в новую квартиру. Знаменитость так и не получила оплаченную мебель.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева