Три года ждет ответа: начинающий артист уличил Мари Краймбрери в неискренности

Начинающий артист Дима Корсо обвинил в неискренности певицу Марину Жадан, известную под псевдонимом Мари Краймбрери.

В личном блоге он опубликовал отрывок, в котором Мари пообещала ему записать фит на его песню.

В итоге, по словам Димы, прошло уже три года, а все его сообщения так и остались непрочитанными.

«Мне кажется, что хотя бы обратную связь можно было бы дать?» - задался вопросом артист.

Пользователи Сети поддержали Корсо. Комментаторы потребовали, чтобы Мари ответила на его сообщения и выполнила обещание.

Позже Дима Корсо удалил пост, не пояснив причину такого решения.

Ранее Мари Краймбрери обманули на 900 тысяч рублей при покупке кухни в новую квартиру. Знаменитость так и не получила оплаченную мебель.