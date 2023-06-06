«Три года я ею занимался»: сын Алибасова о здоровье госпитализированной Федосеевой-Шукшиной

Новость о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной встревожила поклонников актрисы. СМИ писали, что 84-летняя знаменитость попала в больницу с предварительным диагнозом «инсульт». Наследница артистки Ольга сообщила, что ее мать на плановом обследовании и волноваться не стоит. Правда, до этого было известно, что у актрисы действительно есть проблемы со здоровьем: с памятью, слухом и содержанием сахара в крови.

Когда Федосеева-Шукшина была в браке с Бари Алибасовым, сын продюсера предлагал помочь женщине. После новости о госпитализации, молодой человек вспомнил, как тогда женщина проигнорировала предложение.

«Три года я ею занимался, пока они были в браке, предлагал ей пройти реабилитацию в Калининграде — там же, где устроил реабилитацию для мамы. Предлагал многие другие вещи для восстановления ее здоровья, но, естественно, к Лидии Николаевне тогда меня никто не подпустил», – рассказал Алибасов-младший в беседе с mk.ru.

Наследник продюсера отметил, что рядом с актрисой находится дочь Ольга, которая оформила на нее опекунство и не подпускает никого к ней. Она якобы боится, что кто-то захочет претендовать на имущество звезды. Именно поэтому молодой человек после расставания отца с Федосеевой-Шукшиной перестал следить за жизнью артистки.

«Папа, скорее всего, тоже не в курсе происходящего, он занимается своим здоровьем», – добавил Бари-младший.

Ранее мы писали о том, как в СМИ появилась информация о госпитализации музыканта Юрия Антонова. Чуть позже знаменитость вышел на связь с журналистами и прокомментировал свое состояние.