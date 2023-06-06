«Решил усугубить»: после новости о госпитализации Юрий Антонов подтвердил проблемы со здоровьем

В последнее время все внимание публики приковано к Юрию Антонову, и причиной этого стало беспокойство поклонников за его здоровье. Ни для кого не секрет, что в конце 2022 года артист перенес операцию на ноге. Пройдя длительное восстановление, мужчина заявил, что его самочувствию уже ничего не угрожает. Однако недавно появилось сообщение о госпитализации Антонова с сердечным приступом. В беседе с Пятым каналом Юрий прокомментировал сложившуюся ситуацию.

В первую очередь, мужчина опроверг слухи о госпитализации. Исполнитель хита «Поверь в мечту» не скрывает: он на самом деле был в больнице, только по менее серьезному поводу. Оказалось, что у Антонова возникли проблемы с зубами, вот почему он отправился в медицинское учреждение на лечение.

«Я зубы лечил. Кто-то решил усугубить, проблемы придумал», — высказался певец.

Кроме того, в беседе с News.ru артист сообщил, что на данный момент находится дома со своими домашними животными. Вот почему новость о его сердечном приступе является «брехней».

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