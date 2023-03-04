Гарик Харламов предстанет перед судом из-за хот-догов

Юморист Гарик Харламов имеет свою сеть закусочных ООО «Хот Дог Бульдог». Недавно у сети возникли проблемы из-за неосновательного обогащения.

Оказалось, что стали выставлены на продажу несколько точек франшизы. Данные показывают, что в 2021 году Харламов ушел в минус на 62 863 000 рублей (себестоимость продаж — 84 875 000 ₽, выручка — 26 140 000 ₽).

Известно, что Харламов будет должен предстать перед судом. Дело в том, что компанию обвиняют в неосновательном обогащении.

Работающий в сфере ресторанов и доставки продуктов питания Седракян Левон считает, что «Хот Дог Бульдог» должен выплатить 550 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов рассказал о своём самом неудачном корпоративе.