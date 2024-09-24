«Три года не ела мясо»: Орлова рассказала, что отказалась от вегетарианства из-за конституции

Российская телеведущая, бывшая солистка «Блестящих» Ольга Орлова рассказала, что пыталась стать вегетарианкой. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка призналась, что в течение трех лет не ела мясо, однако это не принесло никакой пользы для ее здоровья.

«Несколько лет назад я честно пыталась стать вегетарианцем. Три года не ела мясо, только рыбу. Но вместо улучшения, мое здоровье стало только хуже, появились новые проблемы. Вегетарианство мне категорически не подошло по здоровью. Оказалось, все дело в моей конституции», - поделилась исполнительница.

Знаменитость подчеркнула, что таким людям, как она, нельзя придерживаться вегетарианства, поскольку это может нести угрозу для ее здоровья.

Напомним, Ольга Орлова 6 февраля минувшего года родила дочь Анну от своего мужа по имени Валерий. Певица признавалась, что хотела быстрее вернуться в форму, вследствие чего начала соблюдать диету. За две недели исполнительница смогла похудеть на 10 килограммов, и она приступила к съемкам.

Ранее Орлова объяснила, почему взрослая дочь мужа не пришла на его день рождения.