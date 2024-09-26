«Три года болезнь не давала о себе знать»: актер Комаров рассказал, что рак у Мадянова обострился весной

Актер Павел Комаров, знакомый с артистом Романом Мадяновым, сообщил, что болезнь у него обострилась этой весной. Звезде кино потребовалась химиотерапия.

Об этом Комаров рассказал Kp.ru.

Актер был знаком с Мадяновым около 20 лет. Вместе ездили на гастроли, рыбачили, ходили на охоту.

Друзья разговаривали месяц назад – 27 августа. Комаров прислал фото осетра – Мадянов порадовался за актера.

По словам Павла, Роман не жаловался на здоровье. Поэтому новость о смерти стала для него шоком.

«Операцию ему сделали 4 года назад. После операции всё было хорошо. Три года болезнь не давала о себе знать», - рассказал Комаров.

Зимой они вместе ездили на охоту – Мадянов подарил другу немецкое ружье.

«Всё было нормально. А этой весной у него снова обострилась болезнь… Снова обнаружили раковые клетки. Опять – химия...», - рассказал он.

27 сентября актер планирует приехать на прощание с Мадяновым. Оно состоится в Подмосковье.

Напомним, актер умер 26 сентября в возрасте 62 лет. Говорилось, что семья готовилась к смерти несколько недель.