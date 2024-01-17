«Три дня я не ела вообще»: актриса Крайнова заявила о проблемах со здоровьем

Актриса Яна Крайнова рассказала, что три дня не ела из-за лечения зубов. Звезда пообщалась с журналистами mk.ru и поделилась своей проблемой.

Артистка планирует в следующем году показать свою обновленную улыбку. По ее словам, она уже второй месяц ходит в капах, чтобы исправить прикус.

«При определенном ракурсе видно, что зубки у меня немножко поехали. И если происходит определенное преломление цвета, может показаться, что я и вовсе без одного зуба, а это вообще некрасиво и нехорошо», – пожаловалась девушка.

Крайнова сразу отвергла вариант с брекетами из-за постоянных съемок. Она проконсультировалась со специалистом и выбрала элайнеры – прозрачные капы.

«Но сначала нужно было еще сделать МРТ челюстей. Я была в этой капсуле, где у меня начиналась практически клаустрофобия. Потом КТ челюсти, потом 3D-сканирование», – объяснила звезда.

По словам актрисы, лечение займет полтора года. Иногда она сталкивается с болью и неприятностями во время приема пищи. Первые три дня знаменитости было совсем плохо.

«Я завтракала дома, потом чистила зубы, надевала капы и выходила в люди. И дальше три дня я не ела вообще: во-первых, зубам было достаточно больно. Оказывается, капы работают достаточно сильно, и мои зубы чувствуют, что на них оказывается какое-то давление», – поделилась артистка.

На съемках, где есть еда, и на мероприятиях Крайнова отказывается от угощений, так как снимать и снова надевать капы доставляет некоторые сложности. Лечение обходится недешево. По словам Яны, сумма начинается от 200 тысяч рублей.

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