«Шоу-бизнес давным-давно оторван от народа»: Лоза высмеял Киркорова и защищающего его Пригожина

Музыкант Юрий Лоза высмеял певца Филиппа Киркорова и продюсера Иосифа Пригожина, который недавно стал публично его защищать. Композитор не согласился с мнением экс-ведущего программы «Звезды сошлись» по поводу того, что из-за «отмены» исполнителя хита «Зайка моя» в первую очередь страдают обычные люди. По его мнению, представители шоу-бизнеса уже давно «оторваны» от народа.

После «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой Киркоров лишился телевизионных эфиров и выступлений. И чтобы восстановить репутацию, ему пришлось приносить извинения перед фанатами, а также отправляться в ДНР. После этого певца решил открыто поддержать Иосиф Пригожин, заявивший, что он не заслужил бойкота, ведь пришел на тусовку, не зная ее формата. Однако с продюсером не согласился Юрий Лоза. По его мнению, супруг певицы Валерии рассуждает, как «участник системы».

«На всех последних «Огоньках», уже лет 20, Басков поет про Киркорова для Киркорова. Киркоров поет про Баскова для Баскова. Вся эта система и шоу-бизнес давным-давно оторваны от народа», - отметил Лоза в беседе с aif.ru.

Также композитор подчеркнул, что в России сейчас сложно найти человека, который был бы «озабочен благосостоянием костюмера Киркорова».

Ранее Юрий Лоза высказался об отмене концертов Кристины Орбакайте в России.