В «Крокус Сити Холле» состоялась музыкальная премия RU.TV, где собрались звезды шоу-бизнеса

23 мая в «Крокус Сити Холле» состоялась XII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. Одну из номинаций выиграла группа «Чай вдвоем», которая воссоединилась спустя 10 лет после распада. Певцы и остальные победители получили эксклюзивную статуэтку в виде самовара.

Отмечается, что поклонники российского шоу-бизнеса сами выбирали претендентов на победу в каждой номинации, вписывая имена исполнителей, достойных награды, на сайте телеканала.

Победителями XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV стали: «Лучший старт RU.TV» – Нина Фокина, «Лучший дуэт» – DJ Smash, Artik&Asti «СО2», «Лучшая группа» – Artik&Asti, «Лучшая песня» – Anna Asti «По барам», «Лучший видеоклип» – «Любовь как спецэффект», «Лучший певец» – JONY, «Лучшая певица» – Anna Asti, «Артист года» – Дима Билан, «Лучший хип-хоп проект» – HammAli&Navai, «ФАН или ПРОФАН» - Милана Хаметова, «Лучший кавер» - Конфуз «Выше», «Музыкальный блогер» - Хабиб, «За вклад в развитие музыкального бизнеса» – Дмитрий Маликов, «Воссоединение года» – «Чай вдвоем», «Коллаборация года» – группа Uma2rmaH и Сергей Корсаков, «Лучший альбом» – Мари Краймбрери «Нас узнает весь мир. Pt2», «Лучшее сольное концертное шоу» – Сергей Лазарев, «Лучшая спортивная площадка для концертных выступлений» – «ВТБ Арена Динамо», «Прорыв года» – Anna Asti, «Лучший ди-джей» – DJ Smash, «Взлет года by Rocket REC» – Тося Чайкина, «Звезда танцпола» – Filatov & Karas, «Звезда Русского Радио» – Люся Чеботина, «Лучший концертный тур» – Anna Asti, «Лучший рок-проект» – «Земляне», «Кино и Музыка» («Лучший саундтрек») – Полина Гагарина «Бабочки», OST «Бывшие», «Звездная пара года» – Мот и Маша Мельникова, «Мама года» – Ханна, «Позитив по жизни» – Митя Фомин, «Сверхновая» – Елена Елескина, «Звезда нового поколения» – Клава Кока, «Специальная награда Алисы» – Полина Гагарина, «За стойкость и волю» – Сергей Чуйков, «Выбор журнала VOICE» – Сергей Лазарев.

Генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов рассказал, что было самое важное в премии.

«Для нас было очень важно, чтобы премия в этом году стала большой поддержкой для артистов и зрителей, которые даже в самые непростые моменты истории остались со своей страной», – сказал Богомолов.

По его словам, организаторы стремились сделать честное, искреннее шоу.