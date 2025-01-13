«Три часа приятного общения»: Ляйсан Утяшева рассказала о знакомстве с Николь Кидман

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о знакомстве с голливудской актрисой Николь Кидман. Оказалось, что их встреча, на которой был и муж бывшей гимнастки Павел Воля, состоялась в Санкт-Петербурге. Об этом звезда сообщила в соцсетях.

Утяшева решила высказаться о новом фильме с участием знаменитости «Плохая девочка». Он уже успел собрать множество наград и вызвал жаркие споры из-за смелых сцен с участием Николь. Российская телеведущая восхитилась поведением актрисы и опубликовала фото с их встречи, которая состоялась несколько лет назад.

«Мы познакомились с Николь на званом ужине в Санкт-Петербурге, оказавшись за одним столом. Три часа приятного общения с очень интеллигентной и образованной женщиной, невероятно влюбленной в свою профессию. От этой встречи остались очень теплые воспоминания и эта фотография на память», – поделилась Утяшева в личном микроблоге.

На фотографии Ляйсан позировала в длинном черном блестящем платье и элегантной прической рядом с Николь Кидман и мужем Павлом Волей. Актриса была в вечернем наряде с пышными рукавами и гладкими светлыми волосами.

«Достойнейшая и заслуженная победа!» – прокомментировала успех нового фильма Ляйсан.

СМИ отмечают, что звезды могли пересечься на званом ужине в Санкт-Петербурге, который состоялся летом 2018 года. Тогда Николь Кидман пригласили на мероприятие, организованное известным брендом часов.

Ранее мы писали о том, почему дочери Николь Кидман отказались смотреть новый фильм с участием матери. Звезда рассказала об этом в интервью.