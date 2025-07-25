«Не ожидается проблем»: режиссер Забугорский рассказал о возвращении Хаматовой в Россию

Режиссер Олег Забугорский рассказал, что актриса Чулпан Хаматова вернется в Россию, так как за границей у нее не получается строить карьеру. По его мнению, в Москве у артистки не будет проблем с предложениями, так как многие готовы ее «приютить». Об этом сообщает NEWS.ru.

Забугорский отметил, что Хаматову ничего не держит за рубежом, поэтому она легко сможет вернуться. К тому же у нее нет статуса иноагента.

«На Западе во многих проектах пыталась пристроиться — оказалась не нужна. И что остается делать? Разве что ехать на родину. Тем более здесь она даже не внесена в список иноагентов, значит, тем более не ожидается проблем», - рассказал режиссер.

По словам Олега Забугорского, Чулпан не стоит надеяться на то, что она вновь сможет работать в «Современнике», так как Владимир Машков обратно ее не примет. Но есть ряд других кинематографистов, которые все еще дружат с актрисой.

«У Хаматовой остались здесь в Москве знакомые, шепнули — «приедешь, скажешь, что накосорезила, попросишь прощения, потихоньку простят», - поделился режиссер.

При этом сам Забугорский предложить работу Хаматовой не готов. Он считает ее предательницей.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин рассказал, как Чулпан Хаматова может вернуться в Россию.