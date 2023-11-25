«Трезвенность - это не ко мне»: певица Слава снова сорвалась

Певица Слава заявила, что снова начала пить, об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».

Несколько месяцев назад Слава рассказывала, что решила отказаться от алкоголя и начала вести здоровый образ жизни. Такое решение она приняла после того, как пересмотрела свои видео, на которых была в состоянии опьянения. Однако уже в начале ноября Слава заявила, что сильно поправилась и заболела. Проблемы она связала с отказом от алкоголя.

Теперь же певица окончательно нарушила свое обещание не пить. Успешное выступление знаменитость отправилась праздновать в ресторан.

«Еду на концерт. Вчера бабушка потусила на шпагате, классно провели время, столько позитива. Вот я на детоксе, уже минус пять килограмм, но это потому что бабушка опять начала пить. Я думаю, трезвенность - это не для меня вообще», - рассказала она.

Ранее мы писали о том, что дочь певицы Славы скинула четыре килограмма благодаря диете. По словам Александры Морозовой, она решила сесть на диету сразу после того, как закончила кормить грудью ребенка.