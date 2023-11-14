Дочь певицы Славы скинула 4 килограмма благодаря диете

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала, что закончила кормить ребенка и села на диету. Она уже скинула 4 килограмма и хочет похудеть еще. Подробности приводит сайт «Страсти».

Морозова посетила вечер со звездами в честь 25-летия сайта Woman.ru. На просьбу журналистки поделиться секретом прекрасной внешности дочь Славы сказала: «Честно говоря, на протяжении полугода я много ела. В один момент я перестала себя за это ругать, потому что подумала: организму надо. Потом закончила кормить ребенка и села на диету. Я скинула 4 килограмма. Уже заметно лучше и хочется еще».

Также Морозова рассказала, готовит ли ее кто-то к мероприятиям. Она сообщила, что одевается «полностью сама»: смотрит готовые луки в Telegram-каналах.

Ранее Морозова признавалась, что с рождением сына не может беспрерывно поспать ночью и похудеть. За беременность она набрала 20 килограммов, а скинула только 7.