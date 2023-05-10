«Тревожный звоночек»: на новом снимке Костомарова из больницы увидели тайное послание

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией. С тех пор поклонники фигуриста не прекращали молитв за его здоровье. За время, проведенное в больнице, мужчина перенес ампутацию конечностей, инсульт и множество других недугов. К счастью, на сегодняшний день угроз для жизни Романа нет. Вот почему он вышел на связь в личном блоге и поблагодарил всех неравнодушных к трагедии. После этого новый снимок фигуриста и его высказывания стали активно обсуждаться в Сети. Журналисты из Woman.ru связались с психологом Александрой Миллер и попросили ее дать профессиональную оценку состоянию Олимпийского чемпиона.

По словам эксперта, растерянный и потухший взгляд мужчины у нее не вызывает удивления: подобная реакция Романа говорит о его адекватной оценке происходящего. Если бы фигурист был «воодушевлен и имел боевой настрой», то это сигнализировало бы о его серьезных психических проблемах.

«Если бы Роман был воодушевлен, это было бы странно видеть. Тревожный звоночек, что нужна помощь специалиста. Здесь стандартная история, когда человеку нужно прийти в себя после сложной ситуации», — высказалась Александра.

Прокомментировала Миллер и выбор одежды мужчины. После долгого перерыва Роман вышел на связь в черной толстовке с надписью: «Без комментариев». По мнению специалиста, здесь скрыто особое послание.

«Тут напоминание, что он не сдался, что он в строю. Жалоб и слез точно ждать не стоит», — резюмировала психолог.

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