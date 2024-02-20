Тревожный прецедент: против Милоша Биковича начали информационную кампанию на Западе

Сербский актер Милош Бикович, поддерживающий Россию, столкнулся с непониманием на Западе. Там его лиши роли в американском сериале «Белый лотос». Артист считает, что против него целенаправленно начали информационную кампанию, передает Пятый канал.

По словам Биковича, западный рынок активно подвергается давлению со стороны пропаганды. Американским продюсерам легче убрать одного персонажа, чем рискнуть и навлечь на себе гнев партнеров.

Актер считает, что, как и в спорте, в мире кино не может быть места политике. Иначе подобное вмешательство может привести к изменению решений в творческом процессе.

«Сейчас, когда против меня ведут целенаправленную информационную кампанию, внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения, что создает тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества», — отметил актер.

Ранее актриса Анна Снаткина дала важный совет Биковичу после его ухода из «Белого лотоса». Она считает, что сербскому артисту необходимо обратить внимание на российские проекты.