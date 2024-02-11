Анна Снаткина дала важный совет Биковичу после его ухода из «Белого лотоса»: «Надо радоваться»

Американская компания HBO лишила сербско-российского актера Милоша Биковича роли в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Артистка Анна Снаткина посоветовала коллеге по цеху радоваться ролям в отечественных проектах.

Анна уверена: в России не меньше, чем на Западе успешных проектов, в которой можно принять участие.

«Мне кажется, надо радоваться, если ты принимаешь участие в наших классных проектах, потому что мне кажется, у них тоже очень много проигрышных проектов», — цитирует ее Пятый канал.