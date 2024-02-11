passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 февраля 2024, 12:27
1 мин.

Анна Снаткина дала важный совет Биковичу после его ухода из «Белого лотоса»: «Надо радоваться»

Анна Снаткина запустила мнение, что Биковичу нужно сниматься в российских проектах.
Анна Снаткина дала важный совет Биковичу после его ухода из «Белого лотоса»: «Надо радоваться»

© Starface.ru

Американская компания HBO лишила сербско-российского актера Милоша Биковича роли в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Артистка Анна Снаткина посоветовала коллеге по цеху радоваться ролям в отечественных проектах.

Анна уверена: в России не меньше, чем на Западе успешных проектов, в которой можно принять участие.

«Мне кажется, надо радоваться, если ты принимаешь участие в наших классных проектах, потому что мне кажется, у них тоже очень много проигрышных проектов», — цитирует ее Пятый канал.

Снаткина добавила, что смотрела «Белый лотос» и отозвалась положительно о сериале. По ее словам, в ситуации Биковича она не в курсе, почему его не утвердили на эту роль.

Напомним, Милоша Биковича лишили роли в картине из-за его политических высказываний. Он заявил, что хотел бы сняться в сериале, который ему нравится. Однако его участие в проекте стало невозможным, поскольку актер не готов менять свои принципы.