Анна Снаткина дала важный совет Биковичу после его ухода из «Белого лотоса»: «Надо радоваться»
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Американская компания HBO лишила сербско-российского актера Милоша Биковича роли в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Артистка Анна Снаткина посоветовала коллеге по цеху радоваться ролям в отечественных проектах.
Анна уверена: в России не меньше, чем на Западе успешных проектов, в которой можно принять участие.
«Мне кажется, надо радоваться, если ты принимаешь участие в наших классных проектах, потому что мне кажется, у них тоже очень много проигрышных проектов», — цитирует ее Пятый канал.
Снаткина добавила, что смотрела «Белый лотос» и отозвалась положительно о сериале. По ее словам, в ситуации Биковича она не в курсе, почему его не утвердили на эту роль.
Напомним, Милоша Биковича лишили роли в картине из-за его политических высказываний. Он заявил, что хотел бы сняться в сериале, который ему нравится. Однако его участие в проекте стало невозможным, поскольку актер не готов менять свои принципы.