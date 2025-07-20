«Тревожно за нее. В гроб вгоняют человека!»: состояние Надежды Кадышевой вызывает опасения у близких

Состояние Надежды Кадышевой в последнее время вызывает опасения у близких поклонников. Несмотря на новую волну популярности, певица выглядит болезненно и не выходит на связь, у нее даже заподозрили депрессию. О том, что на самом деле происходит с артисткой, пишет NEWS.ru.

По словам музыкального продюсера Игоря Сенгера, в последнее время до солистки ансамбля «Золотое кольцо» не дозвониться. Он предположил, что Надежда Кадышева устала от повышенного внимания к своей персоне и решила ограничить общение даже с друзьями.

«С одной стороны, тревожно за нее. Но и навязываться не хочется: понимаю, что ей хочется побыть с самой собой, отдохнуть», — высказался Игорь Сенгер.

Психолог Юлия Ермилова же предположила, что отстраненность и закрытость 66-летней певицы могут быть проявлениями депрессии. Эксперт отметила, что возраст снижает адаптационные способности организма, а любые резкие изменения в жизни, в том числе и позитивные, — это большой стресс для психики: «И резкий второй этап популярности для певицы, конечно же, стрессовая ситуация».

Источник, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул: Надежда Кадышева переживает из-за скандалов вокруг ее единственного сына Григория Костюка. СМИ писали, что первая жена обвиняла его в вымогательстве, а вторая заявила, что тот бросил ее беременную за границей. Юлия Ермилова призвала звездного наследника «научиться выстраивать коммуникации с миром», а самой артистке не винить себя в проблемах сына и «ни в коем случае не впадать в апатию».

Игорь Сенгер призвал хейтеров «отвалить» от звезды «Золотого кольца», которой и без того тяжело.

«Расстраивает, что в СМИ и соцсетях обсуждают, на каких машинах она ездит, какие гонорары получает и в каких квартирах живет. Потом хейтеры обсуждают, критикуют. В гроб вгоняют человека таким отношением! Вместо того, чтобы восхищаться ее шедевральными песнями, которые любит стар и млад», — возмутился продюсер.

Ранее Отар Кушанашвили заявил о болезненном состоянии Надежды Кадышевой: «Она окочурится на сцене».