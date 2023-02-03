Тревожная сирена и экстренная эвакуация: Ксения Бородина попала в опасную ситуацию

Вчера Ксения Бородина покинула территорию РФ и отправилась на отдых в Дубай. Несмотря на такое радостное событие, начало путешествия было омрачено неприятным случаем. О произошедшем телеведущая поспешила рассказать в личном блоге.

Так, внезапно в аэропорту Москвы была объявлена чрезвычайная ситуация и всех пассажиров попросили покинуть здание, используя эвакуационные выходы. Ксения призналась, что испытала большой испуг от услышанного объявления.

«Приехала в аэропорт, а тут такое», — немногословно отреагировала знаменитость.

К счастью, спустя некоторое время Бородина вновь вышла на связь и поспешила успокоить поклонников: «Все хорошо, это была учебная тревога».

Подобное заявление обрадовало фолловеров звезды, которые очень за нее переживали.

Ранее Ксения Бородина рассказала о вредной привычке, которую ей удалось побороть. Подробности читайте в этой статье.