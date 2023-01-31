Больше не зависима: Ксения Бородина рассказала о борьбе с вредной привычкой

Ксения Бородина ведет активный диалог со своими подписчиками в социальной сети. Девушка всегда рада поделиться секретами семейной жизни и своей красоты, однако на этот раз фолловеров заинтриговало другое. Так, всем стало интересно, как телеведущей удалось избавиться от вредной привычки.

Ксения не скрывала, что долгое время она курила, но в какой-то момент она отказалась от этой зависимости. Знаменитость поняла: ничего полезного в сигаретах нет ни для нее, ни для кожи. Внезапно к ней пришло осознание, что жизнь прекрасна и без этой вредной привычки.

«Даже не знаю, просто решила, что мне это не нужно. От этих электронок голова только болела еще больше. Фу», — резюмировала Бородина.

К слову, звезде удалось вдохновить своих поклонников, которые пытаются избавиться от этой зависимости.

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