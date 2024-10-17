«Тревога давняя»: Немоляева вышла на связь после новости об ухудшении здоровья

Актриса Светлана Немоляева вышла на связь после новости об ухудшении здоровья. Звезда «Служебного романа» опровергла слухи о болезни и рассказала, что журналисты напугали ее сына. Ее слова приводит портал 360.ru.

Знаменитость опровергла информацию СМИ о том, что она вызывала скорую помощь из-за ухудшения состояния. Немоляева подчеркнула, что с ней все в порядке.

«Я хорошо себя чувствую. Тревога давняя — вызывали в театр скорую. У меня начинался приступ, боялись, что я не сыграю спектакль», — объяснила звезда.

Актриса призналась, что на данный момент с ней все в порядке. И она даже ездила на гастроли.

«Не волнуйтесь», — пояснила она.

Женщина пожаловалась, что из-за подобных новостей ее близким приходится не так просто. По ее словам, журналисты «напугали сына», позвонив ему.

«Самому плохо чуть не стало», — поделилась Светлана.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что Немоляевой потребовалась скорая помощь из-за плохого самочувствия. Женщина якобы находилась в своей квартире и почувствовала слабость, а также одышку. Утверждалось, что у нее случился приступ фибрилляции предсердий.

Также стало известно о том, что в Москве госпитализирован солист «Отпетых мошенников» Богомазов.