«Третья степень»: Анастасия Волочкова едва передвигается из-за серьезного диагноза

Анастасия Волочкова всегда была откровенна с публикой. На этот раз балерина в эфире программы «Ты не поверишь» сообщила о серьезных проблемах со здоровьем.

Недавно знаменитость вернулась с отдыха на Мальдивах, однако сполна насладиться красотами острова она не смогла. Виной всему невыносимые боли в тазобедренном суставе, из-за которых Волочкова едва передвигалась. После возвращения в Москву Анастасия сразу же отправилась на консультацию к медикам, однако они сделалась неутешительный прогноз: если не начать лечение, то девушка может навсегда остаться инвалидом.

«Эти связки, суставы, кости настолько перетружены, что это дало о себе знать. И какая-то третья степень. Я не знаю, не могу сейчас произнести, потому что не помню, как называется», — высказалась Волочкова.

Ранее о своей неизлечимой болезни рассказала Валерия Ланская. Подробности читайте в этой статье.