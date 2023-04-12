«Третья стадия»: знаменитый актер и режиссер «Глухаря» Уразаев сообщил о смертельной болезни

Стало известно о тяжелой болезни режиссера «Глухаря» и знаменитого актера Рустама Уразаева. 65-летний кинематографист, известный по работам «Псевдоним «Албанец», «Красный поезд», «Ангел в огне», «Легавый», «Меч», сообщил, что борется с раком. Онкологи диагностировали ему третью стадию.

На данный момент Рустам Ренатович находится в одной из московских клиник. Он старается не унывать и не утрачивать чувство юмора, которым славился еще с молодости. Однако поводов для хорошего настроения у него совсем немного. Болезнь прогрессирует, и Уразаев боится не покинуть стены медицинского учреждения в ближайшее время.

«Боюсь, из больницы скоро не выйду. У меня третья стадия рака», - цитирует слова актера издание «Экспресс газета».

Напомним, что в последний раз зрители могли видеть артиста в сериале «Вирус», вышедшем в 2019 году. После съемок в нем Рустам Ренатович столкнулся с проблемами со здоровьем и поставил карьеру на паузу ради лечения.

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