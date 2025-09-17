«Третировали мою мать, угрожали»: Басков раскрыл, как его семью травили за поддержку СВО

Певец Николай Басков рассказал, что его семье много раз угрожали из-за поддержки СВО. Его слова приводит Пятый канал.

По словам артиста, украинские коллеги, с которым он ранее работал, «сливали» его личные номера телефонов в Сеть. После этого артисту и его матери начали поступать угрозы.

«Я был одним из первых артистов которые поддержали СВО. Я столкнулся с огромным количеством угроз, третировали мою мать, угрожали», — поделился Басков.

Как пояснил народный артист, он получил около 280 тыс. проклятий на протяжении 2022 года. Но Басков признается, что эта ситуация сделала его сильнее. Многие звезды, по его словам, сейчас являются «бойцами невидимого фронта» и помогают материально российским солдатам.

Певец поблагодарил бойцов за их службу и отметил, что в люди в тылу должны быть для них опорой.

Ранее Ирина Дубцова поспорила с Басковым из-за звезд, которые помогают в зоне СВО. Певица заявила, что некоторые артисты занимаются благотворительностью на камеру.