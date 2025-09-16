Ирина Дубцова поспорила с Басковым из-за звезд, которые помогают в зоне СВО. Об этом сообщает Daily Storm.

Ирина Дубцова и Николай Басков приняли участие в пресс-конференция, посвященной акции по поддержке военных в госпиталях. Во время своей речи Дубцова упомянула знаменитостей, которые хвастаются благотворительностью в зоне СВО на камеру. Их она обвинила в неискренности.

«Мне удивительно такое масштабное освещение, потому что все вы делаете это от души, не напоказ, как делают это многие остальные, для галочки какой-то: „Вот, привет, мы съездили, то-то отправили“», — заявила на пресс-конференции она.

В этот момент ее перебил Николай Басков, который вступился за коллег.

«Я не согласен с тобой. Если мы не будем подавать пример… и другие сделали для какой-то галочки — и пускай сделали, и слава богу! Лучше что-то делать, чем ничего не делать!» — заявил он.

Впрочем, Дубцова быстро оправдалась и рассказала, что Басков ее неправильно понял.

«На самом деле, патриотизм — дело добровольное», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Ирина Дубцова ответила на обвинения Игоря Крутого в неблагодарности.