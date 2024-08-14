«Третий ребенок у меня уже есть»: Регина Тодоренко огорошила подписчиков неожиданным заявлением

Регина Тодоренко воспитывает двоих детей в браке с мужем Владиславом Топаловым. Подписчики звезды интересуются, когда ожидается следующее пополнение в семье. Ведущая «Орла и решки» ответила, что третий ребенок у нее уже есть.

Недавно Тодоренко выпустила свою книгу «Регина-путешественница спасает Австралию». Звезда очень переживала за свое произведение, которое теперь считает своим детищем.

«Когда мне задают „очень деликатный“ вопрос: „Когда за третьим?“, — часто я отвечаю, что третий ребенок у меня уже есть», — сказала Регина в социальных сетях, добавив, что речь идет об ее книге.

34-летняя Тодоренко в 2018 году вышла замуж за экс-солиста группы Smash!!, однако само торжество прошло в Италии через год. В том же году у них родился сын Михаил, а в июле 2022 года — сын Мирослав.

Регина переживает непростой период в отношениях с младшим сыном. С каждым днем Мирослав становится самостоятельнее и все меньше нуждается в заботе мамы.

Напомним, недавно телеведущая заявила, что собралась поступать в университет, и рассказала о своем новом проекте. При этом Тодоренко не стала уточнять, какой вуз выбрала для обучения и какую специальность хотела бы освоить.