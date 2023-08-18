Трешка за 100 миллионов: на квартиру Ингеборги Дапкунайте в Москве неожиданно нашелся претендент

На актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд. Истцом значится некий мужчина по фамилии Худавердян, он оспаривает права знаменитости на недвижимость.

Подробности сообщает сайт aif.ru.

Иск был направлен в Пресненский районный суд Москвы. Заявление зарегистрировали 19 июля, а беседа по делу состоится 7 сентября.

Спор может быть связан с трехкомнатной квартирой Дапкунайте на Никитском бульваре.

По данным Telegram-канал SHOT, стоимость объекта составляет примерно 100 млн рублей. Это не единственное элитное жилье актрисы в России. Источник сообщает, что перед отъездом из РФ Дапкунайте жила в особняке в элитном поселке на Новорижском шоссе, где стоимость недвижимости составляет от 150 млн рублей до 1 млрд.

Больше года назад Дапкунайте уехала из России в Брюссель. Недавно она объявилась в компании актера Максима Виторгана в Латвии.