«Трещина на два ребра и сильные ушибы»: победительницу шоу «Пацанки» сбила машина

Победительница пятого сезона шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» Анастасия Петрова оказалась в больнице после ДТП. По дороге домой ее сбила машина. Об этом 22-летняя участница реалити рассказала в личном Телеграм-канале.

Анастасия вышла на связь с поклонниками после случившегося и поделилась подробностями. Оказалось, что автомобиль наехал на нее, когда она шла из продуктового магазина. Все случилось настолько неожиданно, что сначала блогер даже ничего не поняла. Однако травмы она получила серьезные.

«В итоге у меня трещина на два ребра и сильные ушибы. Кожа тоже стесана нормально так с рук и ног. Ну ничего, жить вроде буду и на том спасибо», - сообщила Петрова.

После ДТП победительница шоу отправилась в травмпункт, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни Анастасии ничего не угрожает. В блоге она лишь отметила, что ей придется теперь приостановить тренировки в зале, пока ее здоровье полностью не нормализуется.

Напомним, что в августе текущего года стало известно о смерти одной из участниц «Пацанок» Юлии Михайловой. Она сорвалась с высоты. После случившегося многие ее приятельницы по проекту стали корить себя, так как были убеждены, что часть вины лежала на них.