Певицу Татьяну Буланову предупреждали о неудачном втором браке с Радимовым, об этом она призналась в программе «Ханга ПРО».

Татьяна Буланова была замужем за футболистом Владиславом Радимовым с 2005 по 2016 год. В браке с ним у певицы родился сын Никита. По словам Булановой, она считала мужа идеальным в начале отношений и верила в долгий и крепкий брак, а вот ее подруга-гадалка высказывала сомнения.

«У меня только начались отношения с будущим вторым мужем, ясновидящая говорит, то, что сейчас у тебя — это все ерунда. Я думаю, как ерунда? „Хотя смотрю, поженитесь, у вас ребенок будет, у тебя кто сейчас, мальчик? Мальчик шустрый такой будет“», — вспомнила она.

Вскоре вскрылись измены мужа. Причем о наличии любовницы Буланова узнала из СМИ. Выяснилось, что о второй возлюбленной знала и мать Радимова, которая тоже ничего не рассказывала невестке.

«Я думала, что встретила мужчину мечты. „Это все ерунда“, на самом деле так и оказалось, дословно», — рассказала Буланова.

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