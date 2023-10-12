Тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе заметили в Европе

Тренер Этери Тутберидзе встретилась со своей дочерью Дианой Дэвис и зятем Глебом Смолкиным в Братиславе. Там прошел престижный турнир на мемориале Ондрея Непелы, в котором приняли участие фигуристы.

Недавно Дэвис и Смолкин выступили на международных соревнованиях в Словакии под флагом Грузии. Они показали блестящие результаты — жюри и зрители увидели зажигательный ритм-танец на льду. Паре фигуристов удалось занять второе место — их обошли только британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

Поддержать пару, судя по кадрам из Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), приехала и мама Дианы Этери Тутберидзе, под началом которой достигли масштабных результатов российские фигуристы. Но, несмотря на поддержку тренера, Дэвис допустила ошибку — она упала во время выполнения одного элемента. Тем не менее, результаты пары стали значительно лучше, в сравнении с предыдущими соревнованиями.

Дочь звездного тренера Диана Дэвис родилась в США, но все ее детство прошло в России. Поэтому Тутберидзе вынуждена разрываться между несколькими странами. Пара Дэвис-Смолкин в прошлом году не могла принимать участие в международных турнирах. Дело в том, что у Глеба возникли вопросы с американской визой. Однако все проблемы улажены, а МОК одобрил смену спортивного гражданства у фигуристов, и дал им право участвовать в международных турнирах.

Тренер никак не высказывается о своей жизни, а общественность уже привыкла к многочисленным фото Этери в других странах. Но большую часть своего времени она проводит в Москве, где тренирует фигуристов.

Ранее пловец Маннанов объяснил, почему тренерские методы Тутберидзе приносят результат. По словам Эдуарда, в большом спорте не бывает мягких и уступчивых тренеров. Для того, чтобы атлет завоевывал медали, наставник должен быть требовательным. Пловец убежден: если работа Тутберидзе имеет хороший результат, значит, она делает все правильно.