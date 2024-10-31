Тренер Татьяна Тарасова вышла на связь после слухов об ухудшении здоровья и опровергла информацию, которая появилась в СМИ. 77-летняя звезда рассказала в беседе с 360.ru, чем сейчас занимается.

Поклонников взволновала новость о том, что женщине стало плохо из-за прогрессирующей хронической язвы желудка. Журналисты связались с тренером и узнали, что происходит на самом деле.

«Слушайте, это вообще какой-то кретин написал», — заявила Тарасова.

Она также отметила, что сейчас занята съемками.

«Я снимаюсь в „Ледниковом периоде“», — пояснила тренер.

Напомним, что информацией об ухудшении состояния звезды поделился Telegram-канал Mash. Отмечалось, что женщина дважды за месяц вызывала скорую помощь. У нее были жалобы на затрудненное дыхание. Медикам удалось стабилизировать ее состояние, ей также посоветовали соблюдать строгую диету.

Ранее в СМИ появились слухи об ухудшении состояния актера Василия Ливанова. Мы писали о том, что после данных новостей вышла на связь супруга знаменитости.