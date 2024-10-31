НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 октября 2024, 11:51
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Тренер Татьяна Тарасова вышла на связь после слухов об ухудшении здоровья

Тренер Татьяна Тарасова опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья.
Тренер Татьяна Тарасова вышла на связь после слухов об ухудшении здоровья

© Kashaev Pavel/East News

Тренер Татьяна Тарасова вышла на связь после слухов об ухудшении здоровья и опровергла информацию, которая появилась в СМИ. 77-летняя звезда рассказала в беседе с 360.ru, чем сейчас занимается.

Поклонников взволновала новость о том, что женщине стало плохо из-за прогрессирующей хронической язвы желудка. Журналисты связались с тренером и узнали, что происходит на самом деле.

«Слушайте, это вообще какой-то кретин написал», — заявила Тарасова.

Она также отметила, что сейчас занята съемками.

«Я снимаюсь в „Ледниковом периоде“», — пояснила тренер.

Напомним, что информацией об ухудшении состояния звезды поделился Telegram-канал Mash. Отмечалось, что женщина дважды за месяц вызывала скорую помощь. У нее были жалобы на затрудненное дыхание. Медикам удалось стабилизировать ее состояние, ей также посоветовали соблюдать строгую диету.

Ранее в СМИ появились слухи об ухудшении состояния актера Василия Ливанова. Мы писали о том, что после данных новостей вышла на связь супруга знаменитости.