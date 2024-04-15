Тренер Татьяна Тарасова назвала Пугачеву потрясающей и осудила тех, кто призывает признать певицу иноагентом

Тренер Татьяна Тарасова в фильме журналистки Ксении Собчак, снятом в честь 75-летия певицы Аллы Пугачевой, назвала артистку «потрясающей» и «надежной». Также она осудила тех, кто требует признать исполнительницу иноагентом.

«Она потрясающая певица, потрясающий человек, замечательный, мне кажется, очень надежный. Вот, кто она для меня», - призналась Тарасова.

На вопрос о том, какое место Примадонна занимает в России, тренер ответила: «Она большая настоящая звезда. И к ней надо так и относиться как к настоящей звезде, которая украшает нашу страну».

Комментируя возможное присвоение Пугачевой статуса иноагента, тренер заявила: «Это идиотство. Они не понимают значение этих слов… Это стыдно, мелкие завистники, которые сидят во власти».

Собчак в разговоре отметила, что в случае присвоения иноагентства больший урон будет нанесен не Пугачевой. Тарасова предположила, что этого «видимо, не понимают».

Ранее Тарасова назвала Пугачеву необыкновенной женщиной и украшением страны.