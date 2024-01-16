Тренер Этери Тутберидзе стала ведущей шоу про похудение «Большие девочки». Об этом сообщает издание ТАСС.

На телеканале «Пятница!» состоится премьера шоу «Большие девочки». Участницы, чей вес превышает 100 кг, будут пытаться изменить свою жизнь под прицелом камер. Одним из наставников девушек стала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Также к проекту присоединились тренер по регби Кирилл Кошарин, психолог Анетта Орлова.

В беседе с журналистами Тутберидзе сообщила, что не сразу решилась на съемки в проекте. «Решающим фактором стало осознание того, что шоу имеет шансы помочь не только участницам, но и зрителям. В нашем мире станет больше здоровых и счастливых людей», — высказалась Этери.

Напомним, что Тутберидзе является самым известным тренером по фигурному катанию. Ее воспитанницы считаются лучшими не только в России, но и во всем мире. Под руководством Этери Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова стали олимпийскими чемпионками.

Ранее сообщалось о том, что украинская певица Христина Соловий устроила скандал из-за номера Камилы Валиевой на шоу. Подробности смотрите в этой статье.