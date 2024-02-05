Тренер Александр Жулин заявил, что Камилу Валиеву могли подставить с допингом

Выступавший в танцах на льду тренер Александр Жулин прокомментировал допинговый скандал, разгоревшийся вокруг 17-летней фигуристки Камилы Валиевой. Он предположил, что запрещенный препарат мог попасть в ее организм не случайно.

«Слишком одаренная, талантливая, слишком было понятно, что выиграет золотую медаль. Не исключаю, что какой-то идиот-доктор мог дать, не зная», - сказал Жулин в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Он также напомнил, что Валиевой запретили даже тренироваться на льду до истечения срока дисквалификации. Поэтому, ей будет тяжело поддерживать спортивную форму на протяжении четырех лет. Все это может привести к тому, что Камиле придется завершить карьеру.

«На мой взгляд, это очень сложно будет сделать. Практически невозможно, потому что она тренироваться не может на катках», — сказал Жулин.

Напомним, Камила Валиева завоевала золотую медаль в командном соревновании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Однако, позже у фигуристки обнаружили допинг. Тем не менее, Валиевой разрешили выступить в одиночном катании, где она совершила несколько критических ошибок и заняла лишь четвертое место.

Ранее мы писали, что в допинг-пробах Камилы Валиевой помимо триметазидина нашли гипоксен и L-карнитин, применение которых не запрещено правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Еще один препарат не называется, но известно, что он обладает анаболическим эффектом.