Трехлетняя дочь рэпера Feduk впервые пришла на концерт отца. Об этом стало известно из соцсетей.

Рэпер Feduk впервые привел дочку на свое выступление. Трехлетняя Нина наблюдала за концертом с ВИП-ложи вместе с матерью. Судя по кадрам выступление отца девочке понравилось — она хлопала в такт музыке и активно подпевала.

«Вчера я впервые выступал для своей дочки. Оставлю это тут на память. Москва, спасибо тебе огромное за поддержку. Благодарен пожизненно», — подписал ролик артист.

В комментариях пользователи умилились увиденным: «Классная она такая», «Это очень теплый и важный момент», «Нина просто чудесное турбо очарование!».

Напомним, дочь Нина родилась у рэпера в браке с Александрой Новиковой в марте 2022 года.

