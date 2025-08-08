НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 августа 2025, 17:45
Дочь Лолиты исполнила песню Елены Ваенги во время педикюра

Дочь певицы Лолиты Ева исполнила песню «Абсент» Елены Ваенги во время педикюра. В конце она заявила, что употребит виски. На это звездная мама отреагировала в соцсетях.

Ева исполнила первый куплет, пританцовывая под популярную песню. Двигалась даже ее мастер по педикюру.

«А мы сейчас употребим все виски», - произнесла в конце дочь Лолиты.

На это певица ответила: «Я тебе сейчас употреблю виски».

Артистка обратилась к непосредственной исполнительнице хита и спросила: «Как тебе такое, Лена Ваенга?»

Ниже со свойственной манерой Лолита пошутила: «Минздрав предупреждает, песни не вредят вашему здоровью».

Интернет-пользователи оценили исполнение Евы. Они писали: «Девочка-праздник, обожаю», «Такие вы настоящие и классные», «У Евы отличный музыкальный слух и чувство юмора на высоте», «Браво», «Харизма вся в маму».

В июне стало известно, что Ева решила выйти из-под опеки бабушки и будет жить самостоятельно.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
